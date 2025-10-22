США планируют размещение миротворцев в Газе без участия американских военных

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вашингтонская администрация работает над размещением в секторе Газа миротворческих сил без участия американских военных для поддержания долгосрочной безопасности, сообщает ТАСС.
«Американцам следует знать, что военнослужащих США “на земле” в секторе Газа не будет», — сказал он.
Вэнс также заявил, что исполнение мирной сделки по Газе продвигается «лучше, чем он ожидал», несмотря на сохраняющуюся сложность конфликта, отмечает РИА Новости.
В то же время, как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, ряд стран пока сомневается в необходимости включения своих военных в состав международных стабилизационных сил для поддержания мира в секторе Газа, поскольку нет ясности относительно их мандата. По ее информации, неопределенность миссии стабилизационных сил представляет собой «наиболее серьезное препятствие» для их формирования. -0-