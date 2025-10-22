Ричмонд
США планируют размещение миротворцев в Газе без участия американских военных

«Американцам следует знать, что военнослужащих США “на земле” в секторе Газа не будет», — сказал он.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вашингтонская администрация работает над размещением в секторе Газа миротворческих сил без участия американских военных для поддержания долгосрочной безопасности, сообщает ТАСС.

Вэнс также заявил, что исполнение мирной сделки по Газе продвигается «лучше, чем он ожидал», несмотря на сохраняющуюся сложность конфликта, отмечает РИА Новости.

В то же время, как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, ряд стран пока сомневается в необходимости включения своих военных в состав международных стабилизационных сил для поддержания мира в секторе Газа, поскольку нет ясности относительно их мандата. По ее информации, неопределенность миссии стабилизационных сил представляет собой «наиболее серьезное препятствие» для их формирования. -0-

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
