Дмитриев: подготовка к саммиту России и США в Будапеште продолжается

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ искажают новости о саммите России и США в Будапеште, чтобы подорвать его. Об этом он написал в соцсети Х. По его словам, подготовка к саммиту продолжается.

Источник: РИА "Новости"

«СМИ искажают высказывания о “ближайшем будущем”, чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — написал Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о якобы отмене саммита между РФ и США в Венгрии.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Российская и венгерская стороны заявили о начале подготовки.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Марко Рубио, занимающихся подготовкой встречами президентов, была отложена на неопределенный срок. Позже Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о встрече с Владимиром Путиным.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
