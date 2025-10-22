По словам Вучича, Сербия столкнётся с ещё большим давлением в связи с проводимой ею политикой.
«Мы окажемся под ещё большим давлением. Европа будет вводить железный занавес по отношению к России», — заявил Вучич.
Президент подчеркнул, что единственными, кто действительно доволен действиями Сербии, являются её собственные граждане, поскольку страна отстаивает исключительно их интересы и никому более не служит.
Ранее сообщалось, что европейские страны активно подталкивают киевский режим к продолжению вооружённого конфликта. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, предоставленную директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Представитель Кремля подчеркнул, что действия европейских государств направлены не на поиск мирного решения, а на дальнейшую эскалацию противостояния. Песков констатировал, что европейские члены НАТО демонстрируют готовность к продолжению конфликта.
