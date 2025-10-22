Европа стремится к установлению «железного занавеса» против России, игнорируя при этом нейтралитет других стран и их право на самостоятельную политику. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на торжественном собрании, посвящённом 17-летию Сербской прогрессивной партии. Мероприятие прошло в городе Зренянин на северо-востоке Сербии.