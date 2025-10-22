Ричмонд
Трамп не намерен вводить новые пошлины против Китая из-за закупок нефти из РФ

Соединённые Штаты не планируют вводить дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в связи с закупками Пекином нефти из России. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Я хочу быть добрым по отношению к Китаю», — сказал республиканец, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он вводить новые тарифы против Китая из-за того, что КНР импортирует большое количество нефти российского происхождения.

Ранее Дональд Трамп обвинил Пекин в создании монополии на рынке магнитов и других металлов, что, по его словам, ставит мир в уязвимое положение. Политик утверждает, что американская сторона готова к экономическому противостоянию и имеет в своём распоряжении множество вариантов контрмер. В частности, Трамп анонсировал введение с 1 ноября 100-процентных тарифов на ввоз в страну товаров китайского производства в дополнение к уже действующим пошлинам. Глава Минфина США Скотт Бессент, со своей стороны, сообщил, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность введения пошлин до 500% за нефть, закупаемую Китаем у России, однако эта мера будет принята только в том случае, если на аналогичный шаг пойдут государства Европы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

