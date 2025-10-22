Лавров указал на угрозы Польши самолету Путина: глава МИД видит признаки возможного теракта

Угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолёта президента России Владимира Путина свидетельствуют о готовности поляков к возможным терактам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который утверждает, что в случае, если самолёт Путина направится в Будапешт, его безопасность в польском воздушном пространстве гарантирована не будет.
Лавров подчеркнул, что, по словам Сикорского, если польский суд вынесет соответствующее решение, Варшава намерена препятствовать свободному перемещению воздушного судна российского лидера. Министр назвал подобные заявления крайне показательными.
Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту РФ-США. Как отметил представитель Кремля, ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи. По его словам, для такого мероприятия требуется серьезная подготовка и время.
Ранее в Кремле также объяснили выбор Будапешта как места встречи для президентов России и США. Как отмечалось в сообщении, отстаивающая суверенитет Венгрия вызывает уважение у двух политиков.
Напомним, 16 октября состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом. Главы государств обсуждали пути мирного разрешения ситуации на Украине, а также новую встречу, которая должна состояться в Будапеште, где сразу же заявили, что уже готовятся к этому саммиту.
В то же время президент США выразил надежду на продуктивность планируемой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Он подчеркнул, что не желает, чтобы саммит оказался бесполезным.
Трамп обсудил эту тему на пресс-конференции в Белом доме. «Я не хочу тратить время зря, так что посмотрим, что из этого выйдет…», — сказал американский президент в ответ на вопрос журналиста о предстоящей встрече.
Хозяин Белого дома также отметил, что решение о проведении саммита в Будапеште ещё не окончательно принято, и пообещал в течение двух дней сообщить о дальнейших шагах своей администрации по этому вопросу.