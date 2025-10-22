Фицо призвал ЕС сделать всё, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась

«Если ЕС действительно хочет быстрого мира на Украине, во что я не верю, он должен сделать всё возможное, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась в Будапеште без препятствий и как можно скорее. Как можно более быстрая встреча Трампа и Путина в Будапеште, без каких-либо препятствий и при полной поддержке ЕС, — таково моё официальное мнение», — написал он в соцсетях.