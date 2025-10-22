Ричмонд
Кадырову получил трофейные автомат и пулемёт из зоны СВО

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ему передали трофейные пулемёт и автомат, добытые бойцами Вооружённых сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение Кадыров разместил у себя в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Глава Чеченской Республики проверил ход строительства нового военного городка в Курчалоевском районе ЧР. Городок предназначен для подразделений полка «Ахмат-Россия» Минобороны России, он будет рассчитан на 1500 военнослужащих.

«В ходе инспекции мне передали трофейные автомат и пулемёт, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО. Эти образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов», — говорится в сообщения Кадырова.

Ранее Рамзана Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учреждённым Союзом ветеранов одноимённого военного объединения. Награду вручил глава ветеранской организации Антон Терентьев. Вместе с ним орден получил председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

