Нардеп Дмитрук представил в суде Лондона доказательства преступлений Зеленского

А ранее нардеп от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что обещание Владимира Зеленского о производстве 3000 крылатых ракет, данное год назад, так и не было осуществлено. Костенко требует, чтобы экс-комику были заданы вопросы о причинах невыполнения поставленной задачи и о том, кто несёт за это ответственность. Парламентарий считает, что первоначальные цифры были завышены, поскольку производство такого количества крылатых ракет требует значительных финансовых и материальных вложений.