Парламент Турции продлил на три года мандат своих войск в Ираке и Сирии

При этом мае этого года Рабочая партия Курдистана заявила о своем роспуске. По информации курдского телеканала Rudaw, решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5−7 мая. В заключительной декларации съезда РПК объявила, что распускает свою организационную структуру, прекращает вооружённую борьбу и завершает деятельность под названием РПК.