Парламент Турции продлил на три года мандат своих войск в Ираке и Сирии

Парламент Турции утвердил резолюцию по продлению на три года мандата турецких военных в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Это следует из заявления пресс-службы парламента.

Источник: Life.ru

«Парламент ратифицировал предложение президента о продлении мандата турецких ВС в Сирии и Ираке на три года», — сказано в заявлении.

Как подчёркивается в пояснительной записке, необходимость военного присутствия Турции на территории этих стран обусловлена важностью борьбы с боевиками «Исламского государства»* и «Рабочей партии Курдистана», которая признана в Турции террористической организацией.

При этом мае этого года Рабочая партия Курдистана заявила о своем роспуске. По информации курдского телеканала Rudaw, решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5−7 мая. В заключительной декларации съезда РПК объявила, что распускает свою организационную структуру, прекращает вооружённую борьбу и завершает деятельность под названием РПК.

* Запрещённая в России террористическая организация.