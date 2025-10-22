Трамп требует от Минюста компенсации в $230 млн за расследования против него

Ранее Дональд Трамп выразил мнение о том, что президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта на Украине. Республиканец заявил, что украинский конфликт не оказывает прямого влияния на Соединённые Штаты, поскольку происходит за пределами американской территории и без участия Вооружённых сил США. По его словам, противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.