Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп требует от Минюста компенсации в $230 млн за расследования против него

Президент США Дональд Трамп требует от Министерства юстиции выплатить ему около 230 миллионов долларов в качестве компенсации за расследования против него. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, республиканец подал две административные жалобы — в конце 2023 года и летом 2024 года. Первая жалоба касается возмещения ущерба за предполагаемые нарушения его прав, включая расследование ФБР о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. Во втором документе ФБР обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Трампа из-за обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.

Американский лидер отметил, что в случае получения компенсации направит её на благотворительные цели.

«Всё, что я знаю, это то, что они будут должны мне много денег, но я ищу не деньги, я бы отдал их на благотворительность», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение о том, что президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта на Украине. Республиканец заявил, что украинский конфликт не оказывает прямого влияния на Соединённые Штаты, поскольку происходит за пределами американской территории и без участия Вооружённых сил США. По его словам, противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше