Израиль получил тела двух заложников, убитых в секторе Газа

«Израиль получил через Красный Крест гробы с останками двух погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛ и ИСА в секторе Газа. Оттуда гробы будут перевезены в Израиль, где их примут на военной церемонии в присутствии главного раввина ЦАХАЛ. Затем они будут переданы в Национальный центр судебной медицины Министерства здравоохранения. По завершении процесса идентификации официальное уведомление будет доставлено их семьям. Все семьи заложников были проинформированы об этом, и наши сердца с ними в этот трудный час», — говорится в сообщении.