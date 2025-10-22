Российские хакеры взломали базу маркетплейса производителя дронов для ВСУ

Российские хакеры осуществили успешную атаку на крупнейший маркетплейс, специализирующийся на продаже беспилотных аппаратов для украинской армии. Речь идёт о хакерской группировкt Killnet, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской ячейки KillMilk.
Сообщается, что в распоряжении хакеров оказались не только фамилии, имена и отчества продавцов, но и их номера телефонов, электронная почта, а также адреса лабораторий.
Информатор сообщил агентству, что доступ к базе данных был получен после того, как хакеры осуществили успешную кибератаку на одного из высокопоставленных чиновников Министерства цифровой трансформации Украины.
Также сообщается, что похищенные данные были переданы в распоряжение российских журналистов.
Ранее сообщалось, что хакеры из группировки «Вектор Т8» взломали сайты четырех спонсирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ) фондов, некоторые из которых выделяли средства «Азову»* и РДК*.
Напомним, российские хакеры группы Killnet взломали базы данных киевских военных и узнали, что речь идет о 1,7 млн человек, как погибших, так и пропавших без вести в ходе конфликта. В качестве доказательства были опубликованы фото списков погибших украинских боевиков. Выяснилось, что за три года боевых действий ВСУ понесли потери в размере 1 721 000 человек.
В 2024 году хакеры атаковали телевидение украинской группы интернет-провайдера «Триолан». Вместо привычного вещания с телеканалами абонентам начали транслировать сюжет о «золотой молодежи», которая наслаждается жизнью за границей, в то время как простые украинцы сталкиваются с тяжелыми реалиями.
Тем временем хакеры атаковали устройства с программным обеспечением американской компании Cisco, используемые в государственных структурах США. Сообщалось, что атака затронула важную инфраструктуру США и угроза носила масштабный характер.
Также сообщалось, что хакеры, предположительно из Китая, взломали почтовые серверы министров иностранных дел нескольких стран. По данным экспертов, атаки были частью длительной кампании, якобы направленной на сбор информации из переписки дипломатов по всему миру.
*Организация признана террористической и запрещена в России.