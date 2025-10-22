Ричмонд
Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении

По данным Объединённого командования начальников штабов Республики Корея, КНДР провела запуск баллистической ракеты в восточном направлении. Информация распространена агентством Ренхап.

Источник: Life.ru

«Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении», — следует из сообщения.

Ранее над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения. На кадрах видно, что самолёт несёт ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X, а также управляемые бомбы. Истребители F-16 обычно используются в основном для перехвата дронов-камикадзе в рамках противовоздушной обороны. Для ударов по наземным целям Киев традиционно использует советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

