В Польше осадили Сикорского после угроз в адрес Путина: главе МИД прилетело несколько замечаний

Заявление главы МИДа Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролёт президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, вызвало резкую критику. Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире YouTube-канала назвал эти слова безответственными и несерьёзными.
«Никто не уверен, что Путин будет лететь над Польшей, поэтому этот вопрос просто бессмысленен. Зачем тогда наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет этим добиться? Кроме того, такой шаг делает Польшу самой авантюристской страной Европы», — отметил журналист.
Лисицкий предположил, что Сикорский пытается привлечь внимание и поднять свой политический рейтинг, даже ценой эскалации и пустых угроз в адрес российского лидера.
«Никакой реальной выгоды здесь нет, кроме стремления Сикорского выглядеть серьёзным и влиятельным, играя дипломатическими мускулами», — добавил эксперт.
Недавно глава МИД Сергей Лавров указал на угрозы Польши самолету Путина. Он отметил, что видит признаки возможного теракта.