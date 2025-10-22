Трамп получил премию мира, но это не нобелевка: вот что ему дали

Президент США Дональд Трамп получил премию «Архитектор мира», которая учреждена Фондом Ричарда Никсона. Об этом информирует пресс-служба фонда.
Сообщается, что награда вручена Трампу 21 октября, церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома.
«Внешняя политика президента Трампа “Америка прежде всего” основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру», — сказано в релизе, опубликованном на странице фонда в социальной сети Х.
Напомним, Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году. Премию получила Мария Корина Мачадо — венесуэльский политик и противник президента Николаса Мадуро, которая возглавляла протесты против него. Дональд Трамп не получил премию, хотя неоднократно высказывал стремление добиться этой награды.
После этого Трамп заявил, что хочет получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.