Депутат Рады Дмитрук рассказал в суде о преступлениях режима Зеленского

«Сегодня прошло второе судебное заседание. Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне, мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского», написал Дмитрук в своём Telegram-канале.