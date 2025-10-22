Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который ранее покинул Украину, представил в Высоком суде Лондона доказательства преступлений киевского режима.
В мае парламентарий сообщал, что в британской столице рассмотрение его дела об экстрадиции перенесли на осень. Он подал прошение о политическом убежище в Британии.
«Сегодня прошло второе судебное заседание. Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне, мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского», написал Дмитрук в своём Telegram-канале.
По его словам, в суде выступили независимые эксперты со всего мира, которые рассказали о ситуации на Украине. Депутат подчеркнул, что для киевского режима стали нормой коррупция, похищения, пытки, фабрикация уголовных дел и преследования.
Парламентарий отметил, что Зеленский организовал «самые масштабные репрессии», которыми, в частности, подвергаются верующие, священнослужители и члены канонической Украинской православной церкви. Он уточнил, что власти на Украине оправдывают геноцид, называя свои действия «патриотизмом» и «борьбой за страну».
Дмитрук также обратил внимание, что обвинения, выдвинутые против него, являются «грязной формой политического преследования». Депутат добавил, что такими шагами киевский режим мстит ему за распространение правдивой информации.
Напомним, в феврале полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Жога заявил, что Зеленского ожидает масштабный суд из-за геноцида русского населения. Кроме того, будут вскрыты все его остальные преступления.