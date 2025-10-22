Чехия создаст и передаст Киеву спутник для наблюдения за Землёй

Ранее ЕС выделил Украине 178 миллиардов евро в качестве поддержки с начала конфликта, причём 62,3 миллиарда евро из этой суммы были направлены на военные поставки. Представитель ЕС отметил, что общая сумма помощи превысила взносы всех остальных стран-доноров, уточнив, что военные расходы включали в себя транши через Европейский фонд мира. Также было признано, что для Украины необходимо дополнительное финансирование и подчеркнута необходимость в ускорении подготовки к конфискации замороженных российских активов с целью их использования для обслуживания так называемого «репарационного кредита».