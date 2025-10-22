Более 75 мэров соберутся в Екатеринбурге на форум «Города России»

Форум «Города России» проводится с 2016 года. По данным организаторов, в 2024 году мероприятие собрало 6 тыс. участников из 250 муниципалитетов и 53 регионов. Среди участников были 150 глав городов и представители федеральных министерств и комитетов Государственной думы и Совета Федерации. За время форума выступили более 450 экспертов и было подписано 10 соглашений о сотрудничестве.