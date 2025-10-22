Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали повышение транспортного налога

Как пояснил зампред председателя правительства, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, ставки налога актуализируются с учётом макроэкономических показателей, динамики зарплат и индекса потребительских цен. Эквивалентом для расчета величины транспортного налога берется стоимость бензина. Последнее изменения ставок произошло в конце 2024 года.
«В настоящий момент принято решение увеличить транспортный налог на 10,9 процента в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов», — рассказали в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области.
Новые ставки начнут действовать с будущего года. Одновременно расширяются налоговые льготы для отдельных категорий граждан. В перечень льготников предлагается включить участников СВО. Для них, а также для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, пострадавших от радиации вследствие чернобыльской катастрофы, налог на автомобили мощностью двигателя свыше 150 л.с. будет рассчитываться с вычетом суммы налога за легковой автомобиль с мощностью 150 л.с.
Также семьи с пятью и более детьми смогут полностью освободить от налога один автобус мощностью до 200 л.с включительно.
Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский автоэксперт Ашурков раскритиковал введение потолка цен на АЗС. По его мнению, в таком случае можно потерять в качестве продукции. Эксперт считает, что лучше предпочесть свободный рынок, но с качественным бензином.