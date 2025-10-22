Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали повышение транспортного налога

Новые ставки начнут действовать с будущего года. Одновременно расширяются налоговые льготы для отдельных категорий граждан. В перечень льготников предлагается включить участников СВО. Для них, а также для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, пострадавших от радиации вследствие чернобыльской катастрофы, налог на автомобили мощностью двигателя свыше 150 л.с. будет рассчитываться с вычетом суммы налога за легковой автомобиль с мощностью 150 л.с.