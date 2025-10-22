Армия России ликвидировала в ДНР группу наёмников ВСУ, говоривших на польском

Ранее сообщалось, что в районе Купянска ликвидировали наёмников из ЮАР, воевавших на стороне ВСУ. Российские войска продолжают продвижение, штурмовые отряды продвинулись на два километра. За несколько дней украинские войска потеряли в Купянске больше 70 человек, а идентификация некоторых ликвидированных затруднена из-за ударов ФАБ-500 по местам скопления личного состава. Также известно о выводе из Купянска 114-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины, которая понесла самые большие потери.