Трампу вручили премию «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона

«Внешняя политика президента Трампа “Америка прежде всего” основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру», — говорится в сообщении, размещённом на странице фонда в соцсети X.