В Совфеде рассказали о контактах России и США по обмену заключёнными

В текущем году состоялось два обмена заключёнными. В феврале Россия приняла Александра Винника, который содержался под стражей в США по обвинениям в отмывании денежных средств на сумму от 4 до 9 млрд долларов через биржу BTC-e. В ответ Москва освободила американского преподавателя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических веществ.