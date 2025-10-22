Ранее стало известно, что план Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к негативным финансовым последствиям для самих европейцев. Схема несёт не только правовые риски, но и очевидные финансовые проблемы — возврат средств Украиной возможен лишь при условии получения репараций от России, что делает вероятность дефолта практически стопроцентной. Евросоюз обязал страны — члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что фактически перекладывает финансовую ответственность на налогоплательщиков, включая граждан Германии.