Трамп заявил, что встреча с Путиным в Венгрии не будет потерей времени

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Венгрии, подчеркнув, что не считает это мероприятие потерей времени.

Источник: Life.ru

Ранее президент США, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Путиным и вероятности отправки ракет Tomahawk Украине, сообщил, что пока не принял решение по этим вопросам, поскольку ему не хотелось бы тратить время впустую.

«Я не сказал такого. Я не сказал, что так будет. Никогда не знаешь, что может случиться», — сказал республиканец во время выступления в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, почему он посчитал планируемую встречу с российским лидером пустой тратой времени.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту России и Соединённых Штатов продолжается. Таким образом он прокомментировал публикацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, который состоялся накануне, и якобы оказался неудачным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

