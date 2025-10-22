Алексей Беспрозванных встретился в Москве с Антоном Алихановым

Глава области сообщил, что в 2025 году в регионе сохраняется устойчивый восстановительный рост в промышленности после спада 2022−2023 годов, вызванного санкционными ограничениями. «В январе-августе индекс промышленного производства составил 104,2 процента к уровню прошлого года. Особенно показательна динамика в обрабатывающем секторе, на который приходится свыше 80 процентов региональной промышленности — здесь индекс достиг 106 процентов», — отметил губернатор.