Алексей Беспрозванных встретился в Москве с Антоном Алихановым

Главной темой переговоров стало социально-экономическое развитие региона и меры федеральной поддержки промышленности и транспорта.
Глава области сообщил, что в 2025 году в регионе сохраняется устойчивый восстановительный рост в промышленности после спада 2022−2023 годов, вызванного санкционными ограничениями. «В январе-августе индекс промышленного производства составил 104,2 процента к уровню прошлого года. Особенно показательна динамика в обрабатывающем секторе, на который приходится свыше 80 процентов региональной промышленности — здесь индекс достиг 106 процентов», — отметил губернатор.
На встрече с Максимом Орешкиным обсуждались вопросы транспортной доступности Калининградской области. Алексей Беспрозванных подчеркнул, что благодаря решениям Президента России обеспечена стабильная работа морских перевозок, действует механизм их субсидирования, а также разрабатываются проекты по строительству новых паромов для морского моста, соединяющего регион с основной территорией страны.
С Антоном Алихановым губернатор согласовал увеличение объёма финансовой поддержки для калининградских промышленных предприятий. По линии Минпромторга до конца года в Фонд развития промышленности Калининградской области поступит около 250 миллионов рублей. С учётом областного софинансирования общий объём льготных займов, доступных предприятиям региона, составит порядка 300 миллионов рублей.
«До конца года в региональный фонд поступит 250 миллионов рублей для помощи нашим предприятиям. Мы обсудили дальнейшее содействие со стороны федерального ведомства, а также вопросы обновления общественного транспорта. Пригласил Антона Алиханова на запуск в опытно-промышленную эксплуатацию гигафабрики “Росатома”», — сообщил по итогам встреч Алексей Беспрозванных.