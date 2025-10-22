Ричмонд
Алексей Беспрозванных встретился в Москве с Антоном Алихановым

Во время рабочей поездки в Москву губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл встречи с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.

Источник: РИА "Новости"

Главной темой переговоров стало социально-экономическое развитие региона и меры федеральной поддержки промышленности и транспорта.

Глава области сообщил, что в 2025 году в регионе сохраняется устойчивый восстановительный рост в промышленности после спада 2022−2023 годов, вызванного санкционными ограничениями. «В январе-августе индекс промышленного производства составил 104,2 процента к уровню прошлого года. Особенно показательна динамика в обрабатывающем секторе, на который приходится свыше 80 процентов региональной промышленности — здесь индекс достиг 106 процентов», — отметил губернатор.

На встрече с Максимом Орешкиным обсуждались вопросы транспортной доступности Калининградской области. Алексей Беспрозванных подчеркнул, что благодаря решениям Президента России обеспечена стабильная работа морских перевозок, действует механизм их субсидирования, а также разрабатываются проекты по строительству новых паромов для морского моста, соединяющего регион с основной территорией страны.

С Антоном Алихановым губернатор согласовал увеличение объёма финансовой поддержки для калининградских промышленных предприятий. По линии Минпромторга до конца года в Фонд развития промышленности Калининградской области поступит около 250 миллионов рублей. С учётом областного софинансирования общий объём льготных займов, доступных предприятиям региона, составит порядка 300 миллионов рублей.

«До конца года в региональный фонд поступит 250 миллионов рублей для помощи нашим предприятиям. Мы обсудили дальнейшее содействие со стороны федерального ведомства, а также вопросы обновления общественного транспорта. Пригласил Антона Алиханова на запуск в опытно-промышленную эксплуатацию гигафабрики “Росатома”», — сообщил по итогам встреч Алексей Беспрозванных.

