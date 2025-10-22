Стало известно, в каких условиях будет содержаться в тюрьме Саркози

Правозащитник Иван Мельников рассказал aif.ru, в каких условиях будет содержаться бывший президент Франции Николя Саркози.
Как сообщалось, 70-летний Саркози был осужден на пять лет по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании, проводившейся в 2007 году. Сегодня он самостоятельно прибыл в парижскую тюрьму Санте.
«Президент по статусу своему наделен определенными гарантиями безопасности, поэтому посадят его, вероятно, в отдельную камеру: небольших размеров, с кроватью, санузлом, столом для приема пищи или работы, возможно, душем. Ему могут разрешить установить в камере компьютер, но без доступа в интернет», — отметил Мельников.
По его словам, одиночные камеры располагаются в отдельном блоке, где содержатся люди, которым потенциально может угрожать опасность от других заключенных.
Ранее стало известно, что Саркози будет содержаться в одиночной камере площадью 11 кв. метров, которая находится в блоке строгого режима.
В тюрьме у экс-главы государства будет право на визиты, переписку, религиозные обряды, разговоры по телефону и покупки с использованием тюремного счета.
Также в камере Саркози будет находиться небольшой телевизор. При этом он не сможет пользоваться мобильным телефоном.
По данным журналистов, осужденный возьмет с собой роман «Граф Монте-Кристо» и биографию Иисуса Христа, написанную Жаном-Кристианом Птифисом. Находясь в заключении, бывший президент также собирается написать собственную книгу.
Напомним, ранее Саркози признался, что не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Он утверждал, что обвинение не запрашивало такого наказания. Адвокаты экс-главы государства уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу.