Стало известно, в каких условиях будет содержаться в тюрьме Саркози

Саркози поместят в одиночную камеру площадью 11 кв. метров, которая находится в блоке строгого режима. Мельников рассказал, какие в камере будут условия.

Источник: Аргументы и факты

Правозащитник Иван Мельников рассказал aif.ru, в каких условиях будет содержаться бывший президент Франции Николя Саркози.

Как сообщалось, 70-летний Саркози был осужден на пять лет по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании, проводившейся в 2007 году. Сегодня он самостоятельно прибыл в парижскую тюрьму Санте.

«Президент по статусу своему наделен определенными гарантиями безопасности, поэтому посадят его, вероятно, в отдельную камеру: небольших размеров, с кроватью, санузлом, столом для приема пищи или работы, возможно, душем. Ему могут разрешить установить в камере компьютер, но без доступа в интернет», — отметил Мельников.

По его словам, одиночные камеры располагаются в отдельном блоке, где содержатся люди, которым потенциально может угрожать опасность от других заключенных.

Ранее стало известно, что Саркози будет содержаться в одиночной камере площадью 11 кв. метров, которая находится в блоке строгого режима.

В тюрьме у экс-главы государства будет право на визиты, переписку, религиозные обряды, разговоры по телефону и покупки с использованием тюремного счета.

Также в камере Саркози будет находиться небольшой телевизор. При этом он не сможет пользоваться мобильным телефоном.

По данным журналистов, осужденный возьмет с собой роман «Граф Монте-Кристо» и биографию Иисуса Христа, написанную Жаном-Кристианом Птифисом. Находясь в заключении, бывший президент также собирается написать собственную книгу.

Напомним, ранее Саркози признался, что не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Он утверждал, что обвинение не запрашивало такого наказания. Адвокаты экс-главы государства уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу.

