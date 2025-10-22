В Киеве после удара ВС РФ произошёл пожар на ТЭЦ-5

Ранее сообщалось, что в Киеве и ещё трёх городах Украины прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Взрывы были слышны в Измаиле Одесской области, Днепре и Каменском Днепропетровской области, а также в Запорожье, находящемся под контролем киевского режима. Сирены звучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.