Посол в Оттаве Степанов: РФ надеется, что Канада настроена на мир в Арктике

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда выступала за низкий уровень напряженности в Арктике.

Источник: Аргументы и факты

Россия рассчитывает на то, что Канада будет настроена на мир и предсказуемость, а не на военное противостояние в Арктике, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«На Крайнем Севере ведущим национальным интересом должно быть не военное соперничество, а мир и предсказуемость. Россия придерживается этого принципа и надеется, что правительство Канады осознает, что такой подход в наибольшей степени отвечает потребностям и этой страны в сфере безопасности», — отметил дипломат в письме в редакцию газеты The Globe and Mail.

Он обратился к журналистам в связи с публикацией, автор которой призвал канадские власти участвовать в строительстве «военной экономики на Крайнем Севере». Степанов подчеркнул, что РФ ограничивала свое присутствие в Арктике охраной границ и всегда выступала за низкий уровень напряженности в этом регионе.

Посол уточнил, что другие страны Арктического совета и государства НАТО, в свою очередь, в целом используют риторику, которая обостряет ситуацию и провоцирует конфликт. По словам дипломата, воинственные речи становятся новой нормой на Западе, что вызывает тревогу.

Напомним, в апреле 2024 года журнал Foreign Policy выпустил статью, в которой говорилось, что НАТО имеет ограниченный ресурс и не может эффективно бороться с Россией в Арктике. Автор публикации уточнил, что ситуацию для Североатлантического альянса не улучшит даже расширение на север.

