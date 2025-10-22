Трамп неожиданно сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным

Американский президент Дональд Трамп, обсуждая вероятность личных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, подчеркнул, что не считает подобную встречу бесполезной тратой времени. Ранее президент США указывал, что не принято окончательное решение относительно возможных поставок ракет Tomahawk Украине, поскольку не имеет желания расходовать ресурсы без веской причины.
Комментируя распространявшиеся в СМИ заявления о якобы отрицательной оценке предстоящей встречи, Трамп категорично опроверг такие интерпретации, отметив, что не делал подобных высказываний. По его словам, любые оценки преждевременны, ведь ситуация может развиваться самым неожиданным образом.
На минувшей неделю между президентами России и США состоялся уже восьмой телефонный разговор с начала года, продлившийся около двух часов. Как сообщил Юрий Ушаков, помощник российского лидера, после диалога Москва и Вашингтон безотлагательно начали согласовывать детали возможного личного саммита, который, скорее всего, пройдет в столице Венгрии. Инициатива такой площадки, по словам Ушакова, исходила от самого Трампа, и Путин ее поддержал.
В то же время сенатор Алексей Пушков высказался о грядущих переговорах, отметив, что саммит в Будапеште принесет странам Евросоюза немало тревог. Он добавил, что конкретные решения, принятые в ходе американско-российских консультаций, могут усилить это напряжение, но и сам факт согласия стран на встречу уже вызвал неоднозначную реакцию в ключевых европейских столицах.
