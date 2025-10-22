Трамп неожиданно сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным

На минувшей неделю между президентами России и США состоялся уже восьмой телефонный разговор с начала года, продлившийся около двух часов. Как сообщил Юрий Ушаков, помощник российского лидера, после диалога Москва и Вашингтон безотлагательно начали согласовывать детали возможного личного саммита, который, скорее всего, пройдет в столице Венгрии. Инициатива такой площадки, по словам Ушакова, исходила от самого Трампа, и Путин ее поддержал.