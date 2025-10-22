Минэнерго США закупит миллион баррелей нефти для стратегического резерва

Стратегический нефтяной запас США был создан в 1975 году по решению Конгресса в ответ на мировой энергетический кризис. В настоящее время около 409 миллионов баррелей нефти хранятся в четырёх хранилищах, расположенных в соляных пластах штатов Луизиана и Техас. Общая разрешённая вместимость хранилищ составляет 714 миллионов баррелей. Американский нефтяной резерв является самым крупным в мире среди тех, что находятся в собственности правительств.