Европа и Киев запускают революционный план мира: США готовы взять всё под контроль

Европейские страны вместе с Киевом разрабатывают 12-пунктный план урегулирования конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. За реализацией плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа.
Известно, что в основу плана входят гарантии безопасности для Украины, ускоренное вступление страны в ЕС и постепенное снятие санкций с России. Все эти меры, согласно предложению, будут реализованы только после достижения Россией и Украиной соглашения о прекращении огня.
Детали плана пока обсуждаются и могут быть изменены, при этом окончательное одобрение должно поступить из США. Европейские чиновники могут на этой неделе отправиться в Вашингтон для согласования позиции.
При этом Европейские страны не намерены участвовать в запланированной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что участие представителей ЕС в российско-американском саммите в Будапеште пока не рассматривается. По его словам, соответствующие детали ещё не обсуждались сторонами.
Напомним, после телефонной беседы Путина и Трампа и предложения нового саммита, на этот раз в Будапеште, в Евросоюзе образовалась гробовая тишина. Политики не знали, как реагировать на неожиданные договоренности лидеров двух стран.
Сам же президент Соединенных Штатов выразил надежду на продуктивность предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая может пройти в Венгрии. Во время пресс-брифинга в Белом доме он подчеркнул, что не хочет, чтобы саммит «прошёл впустую» и готов посмотреть, чем всё это закончится.
Трамп отметил, что окончательное решение о проведении встречи в Будапеште ещё не принято. Хозяин Белого дома добавил, что решение относительно саммита в Будапеште ещё не принято окончательно и пообещал в течение двух дней проинформировать о следующих шагах своей администрации в этом направлении.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что перед началом конференции необходимо предстоит проделать большое количество «домашней работы». При этом, по его словам, ни одна из сторон не определила конкретные даты переговоров.