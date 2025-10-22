Стало известно о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны

В официальных материалах министерства говорится, что профильные компании получили право подать заявку для получения доступа к объёмам до 19 мегатонн плутония, имеющегося в государственных хранилищах. Документ подчёркивает, что интеграция этого материала позволит создавать топливо нового поколения для перспективных ядерных реакторов.