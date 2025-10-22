Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны

Власти Соединённых Штатов пригласили ведущие компании ядерной отрасли к использованию стратегических запасов оружейного плутония, сообщает Financial Times со ссылкой на документы американского Минэнерго.

Власти Соединённых Штатов пригласили ведущие компании ядерной отрасли к использованию стратегических запасов оружейного плутония, сообщает Financial Times со ссылкой на документы американского Минэнерго. Отмечается, что речь идёт о возможности направить этот плутоний, изъятый из боеголовок эпохи холодной войны, на нужды современного энергетического комплекса.

В официальных материалах министерства говорится, что профильные компании получили право подать заявку для получения доступа к объёмам до 19 мегатонн плутония, имеющегося в государственных хранилищах. Документ подчёркивает, что интеграция этого материала позволит создавать топливо нового поколения для перспективных ядерных реакторов.

Ожидается, что среди первых участников программы окажутся такие компании, как Newcleo и Oklo Inc., которым предоставят возможность заниматься переработкой значительных запасов плутония и преобразованием ядерных отходов в эффективное топливо.

Как отмечают в публикации, инициатива Минэнерго представляет собой попытку Вашингтона снизить зависимость мировой атомной энергетики от России, которая занимает ведущие позиции в поставках урана и связанных с ним технологий.

Читайте также: Новый разрыв между Россией и США: Москва отказалась утилизировать оружейный плутоний.