Стало известно о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны

Власти Соединённых Штатов пригласили ведущие компании ядерной отрасли к использованию стратегических запасов оружейного плутония, сообщает Financial Times со ссылкой на документы американского Минэнерго. Отмечается, что речь идёт о возможности направить этот плутоний, изъятый из боеголовок эпохи холодной войны, на нужды современного энергетического комплекса.
В официальных материалах министерства говорится, что профильные компании получили право подать заявку для получения доступа к объёмам до 19 мегатонн плутония, имеющегося в государственных хранилищах. Документ подчёркивает, что интеграция этого материала позволит создавать топливо нового поколения для перспективных ядерных реакторов.
Ожидается, что среди первых участников программы окажутся такие компании, как Newcleo и Oklo Inc., которым предоставят возможность заниматься переработкой значительных запасов плутония и преобразованием ядерных отходов в эффективное топливо.
Как отмечают в публикации, инициатива Минэнерго представляет собой попытку Вашингтона снизить зависимость мировой атомной энергетики от России, которая занимает ведущие позиции в поставках урана и связанных с ним технологий.
