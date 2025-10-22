Ричмонд
Делегация правительства Хабаровского края начала визит в Китай

Делегация правительства Хабаровского края начала официальную поездку по Китаю, — сообщает телеграм-канал Минэкономразвития Хабаровского края.

Источник: Соцсети

По поручению губернатора Дмитрия Демешина представители региона посетят четыре провинции — Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Гуандун.

Первой точкой маршрута стал Харбин. Здесь прошла встреча с заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян Юй Цзянем. Как сообщил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов, стороны обсудили совместное развитие острова Большой Уссурийский и укрепление торгово-экономического сотрудничества.

Китайская сторона подтвердила интерес к участию в проектах международной территории опережающего развития, запуск которой запланирован на 2026 год. Также достигнуты договоренности о поддержке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине и форума в Хабаровске.

Работа делегации продолжится 22 октября в провинции Цзилинь.