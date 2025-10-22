Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига военных КНДР в Курской области

В Пхеньяне прошла акция «Огонь благодарных сердец», приуроченная к памяти военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области. Ученики школы при российском посольстве запустили фонарики, переданные их сверстниками из курской школы № 43 имени Георгия Жукова. Об этом сообщили в посольстве России в КНДР.

Источник: Life.ru

«Учащиеся кадетских и юнармейских классов курской школы сами изготовили фонарики и написали на них слово “спасибо” на русском и корейском языках. Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажёгся маленький огонёк в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонарики привезла первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

А ранее научный сотрудник рассказал, что Северная Корея остаётся одной из немногих стран, не поддающихся внешнему давлению Запада. Такая политика обеспечена благодаря экономической независимости КНДР и наличию ядерного арсенала. Кроме того, санкционные механизмы оказываются неэффективными против КНДР из-за минимальной интеграции страны в мировую торговую систему.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше