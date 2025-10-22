В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига военных КНДР в Курской области

«Учащиеся кадетских и юнармейских классов курской школы сами изготовили фонарики и написали на них слово “спасибо” на русском и корейском языках. Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажёгся маленький огонёк в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную», — говорится в сообщении.