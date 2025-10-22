Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией. Такое мнение высказал для издания IL Fatto Quotidiano итальянский профессор социологии Алессандро Орсини.
«Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие США в украинском конфликте, поэтому сейчас он скорее готов наблюдать за падением Зеленского, чем отправлять своих солдат на фронт», — отметил эксперт.
По словам Орсини, действующий глава Белого дома хорошо понимает, что ситуация в зоне специальной военной операции складывается не в пользу Украины. В связи с этим политика постепенно отдаляется от поддержки Зеленского.
Напомни, во время встречи с Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп постоянно ругался, а в определенный момент сбросил со стола все разложенные карты, отображающие ситуацию на передовой.