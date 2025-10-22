Губернатор Сальдо: в Херсоне украинские боевики минируют здания и роют окопы

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут минно-взрывные работы, сооружают окопы и укрепления в Херсоне, находящемся под их контролем. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«В самом крайнем для них случае они попытаются повторить в Херсоне то, что раньше делали в Артёмовске — будут использовать жилые дома как уже готовые укрепления, прикрываясь мирным населением», — подчеркнул глава региона.
Уточняется, что пару дней назад губернатор Сальдо рассказал, что российские военные установили контроль над промышленной зоной Херсона на левом берегу Днепра и дачными поселками на островах в низовьях реки. Он также отметил, что это свидетельствует о начале операции по освобождению города.
Напомним, 10 октября он сообщил о критической ситуации в Херсоне, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, из 500 тысяч жителей правого берега осталось менее трети. Большинство людей уехали сами, без помощи властей, переехавших в Николаев.