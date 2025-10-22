Олег Гербер отмечает день рождения: его главные достижения на посту спикера заксо

Достижения.
Олег Гербер был избран председателем Законодательного собрания Челябинской области в 2023 году. За последние два года ему удалось укрепить взаимодействие между всеми ветвями власти на Южном Урале, особенно с губернатором Алексеем Текслером. Тем самым Олег Гербер развивает политический курс своего предшественника Владимира Мякуша.
«По уровню взаимоотношений между исполнительной и законодательной властями, думаю, Челябинская область может быть образцом для других регионов», — отмечал он в интервью «ФедералПресс».
При Гербере конфликтные ситуации в областном законодательном собрании практически сошли на нет. Удается найти компромисс даже с оппозиционными партиями.
«В законотворчестве активны депутаты всех фракций. Да, есть вопросы, по которым мы, наверное, никогда не договоримся на межпартийном уровне, и здесь совместных инициатив ждать не стоит. Но таких вопросов меньше одного процента. В остальном мы всегда находим общий язык, договариваемся. Собственно, заксобрание — орган коллегиальный», — подчеркивал Олег Гербер. Образование и карьера.
Олег Гербер родился в Норильске Красноярского края в 1982 году. В 2007 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «металлургия цветных металлов». В 2018 году с отличием окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.
За годы работы прошел все ступени профессионального роста: от слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования третьего разряда до директора по работе с государственными органами золотодобывающей компании «Полюс». Также в его биографии есть данные о работе в администрации Норильска.
Однако останавливаться на достигнутом Олег Гербер не стал. В 2024 году он поступил в магистратуру Челябинского государственного университета (ЧелГУ) по направлению «Юриспруденция». Стать юристом — это детская мечта.
«Реализовать свою мечту никогда не поздно. Тем более жизнь нас убеждает, что учиться надо всегда. Выбрал программу “Правовое регулирование деятельности государства”, конечно, неслучайно. Поскольку это сфера, которой я занимаюсь сейчас», — отмечал политик. Южный Урал.
В мае 2019 года Олег Гербер был назначен гендиректором АО «Областное телевидение» и директором АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области».
С 1 августа 2023 года занял пост председателя Законодательного собрания региона. С 2017 года член партии «Единая Россия».
Олег Гербер — многодетный отец, женат, воспитывает четверых детей. Главный принцип, которого придерживается политик: «Оставаться для своих детей другом, сохранять их доверие всегда».
Редакция «ФедералПресс» поздравляет Олега Викторовича Гербера с днем рождения. Мы желаем успехов в карьере и крепкого здоровья!