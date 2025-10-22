Трамп о возможной встрече с Путиным: «Не хотелось бы терять время впустую»

На прошлой неделе состоялся уже восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух государств, продолжавшийся около двух часов. По информации помощника президента России Юрия Ушакова, стороны договорились безотлагательно начать подготовку к новой личной встрече, возможной площадкой для которой может стать Будапешт. Инициатива о проведении переговоров в венгерской столице исходила от американской стороны и получила поддержку российского руководства.