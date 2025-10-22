Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о невозможности принятия окончательного решения относительно встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер объяснил свою позицию опасениями потратить время безрезультатно. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой Белого дома на официальном интернет-портале администрации.
«Не хотелось бы терять время впустую, решение пока не принято», — указал он.
Трамп конкретизировал, что не считает потенциальные переговоры с российским президентом бессмысленными. Он подчеркнул постоянный характер контактов между двумя странами. Американский лидер пообещал определить свою позицию по данному вопросу в течение ближайших 48 часов.
В ходе общения с журналистами Трамп выразил уверенность в мирных намерениях Владимира Путина относительно урегулирования украинского конфликта. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорному процессу при условии устранения коренных причин кризиса и учета российских интересов.
На прошлой неделе состоялся уже восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух государств, продолжавшийся около двух часов. По информации помощника президента России Юрия Ушакова, стороны договорились безотлагательно начать подготовку к новой личной встрече, возможной площадкой для которой может стать Будапешт. Инициатива о проведении переговоров в венгерской столице исходила от американской стороны и получила поддержку российского руководства.
Немногим ранее о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что перед проведением конференции предстоит проделать большое количество «домашней работы». При этом ни одна из сторон, добавил представитель Кремля, не называла точных сроков встречи.
Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский надеется, что все-таки он будет приглашен на саммит между Россией и США, и попытался еще раз напроситься в Венгрию. Но при этом глава киевского режима продолжает критиковать венгров за политику, которой они придерживаются.