В США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

«Этот шаг является очередным в рамках попыток администрации Трампа стимулировать развитие атомной отрасли, поскольку спрос на электроэнергию растёт впервые за последние десятилетия. По прогнозам Bloomberg, рост числа центров обработки данных, используемых для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, приведёт к тому, что к 2035 году спрос на электроэнергию увеличится более чем вдвое», — говорится в статье.