Трамп ответил на сообщения СМИ об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал, что решение пока не принято.
— Не хотелось бы терять время впустую. Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения, — заявил он во вторник, 21 октября, журналистам в Белом доме.
Вместе с тем, отвечая на вопрос представителя СМИ, американский лидер подчеркнул, что не называл саммит в Будапеште пустой тратой времени.
— Я не говорил ничего такого, — заявил Трамп, передает РИА Новости.
Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с Владимиром Путиным.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия-США в столице Венгрии, Будапеште, сообщил, что подготовка к нему продолжается.
До этого издание издание The Telegraph написало, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится, ее отменили после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух государств Сергеем Лавровым и Марко Рубио.