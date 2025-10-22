Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ответил на сообщения СМИ об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал, что решение пока не принято.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал, что решение пока не принято.

— Не хотелось бы терять время впустую. Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения, — заявил он во вторник, 21 октября, журналистам в Белом доме.

Вместе с тем, отвечая на вопрос представителя СМИ, американский лидер подчеркнул, что не называл саммит в Будапеште пустой тратой времени.

— Я не говорил ничего такого, — заявил Трамп, передает РИА Новости.

Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с Владимиром Путиным.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия-США в столице Венгрии, Будапеште, сообщил, что подготовка к нему продолжается.

До этого издание издание The Telegraph написало, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится, ее отменили после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух государств Сергеем Лавровым и Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше