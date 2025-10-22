В Мордовии из-за массированной атаки украинских БПЛА повреждено предприятие

Власти Мордовии сообщили о массированной атаке беспилотников на регион в ночное время.
Как заявил глава республики Артем Здунов, в результате удара один из местных промышленных объектов был повреждён.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и используются все необходимые ресурсв для устранения последствий. Подробности инцидента пока не раскрываются.
Добавим, что украинские ВСУ регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в приграничных субъектах РФ. В ответ российские военные продолжают наносить точечные удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
