Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии из-за массированной атаки украинских БПЛА повреждено предприятие

Власти Мордовии сообщили о массированной атаке беспилотников на регион в ночное время.

Власти Мордовии сообщили о массированной атаке беспилотников на регион в ночное время.

Как заявил глава республики Артем Здунов, в результате удара один из местных промышленных объектов был повреждён.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и используются все необходимые ресурсв для устранения последствий. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Добавим, что украинские ВСУ регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в приграничных субъектах РФ. В ответ российские военные продолжают наносить точечные удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

Читайте также: Раскрыто, какими беспилотниками ВСУ атаковали российский город.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше