Библиотекарь Саркози: раскрыты детали тюремной жизни экс-президента

Напомним, ранее Саркози признался, что не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Он утверждал, что обвинение не запрашивало такого наказания. Адвокаты экс-главы государства уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Однако пока что его новая реальность — это мир тюремных коридоров, личных охранников и, возможно, стеллажей с книгами, которые ему предстоит расставлять в качестве библиотекаря. Эта история стала ярким символом того, что правосудие может быть неумолимым даже к самым могущественным мира сего.