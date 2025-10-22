Библиотекарь Саркози: раскрыты детали тюремной жизни экс-президента

Мировые СМИ облетела сенсационная новость: бывший президент Франции Николя Саркози начал отбывать реальный тюремный срок. Это беспрецедентный случай для Пятой республики, который породил множество вопросов. Каковы условия содержания высокопоставленного заключенного? Сохранит ли он свои привилегии? И как сложится его распорядок дня за решеткой? На эти вопросы в эксклюзивной беседе с aif.ru ответил правозащитник Иван Мельников, детально описав тюремные будни экс-лидера.
От Елисейского дворца до камеры в 11 квадратных метров.
70-летний Саркози был осужден по громкому делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Он самостоятельно прибыл в печально известную парижскую тюрьму Санте, чтобы начать отбывать наказание. Однако, как отмечает эксперт, статус бывшего президента накладывает свой отпечаток на условия его содержания.
«Президент по статусу своему наделен определенными гарантиями безопасности, поэтому посадят его, вероятно, в отдельную камеру: небольших размеров, с кроватью, санузлом, столом для приема пищи или работы, возможно, душем. Ему могут разрешить установить в камере компьютер, но без доступа в интернет», — отметил Мельников.
Эти предположения подтвердились: стало известно, что Саркози размещен в одиночной камере площадью 11 кв. метров в блоке строгого режима. По словам правозащитника, такие камеры располагаются в отдельном блоке, где содержатся люди, которым потенциально может угрожать опасность от других заключенных. Несмотря на спартанские условия, у экс-главы государства сохраняется ряд прав: на визиты, переписку, религиозные обряды, разговоры по телефону и покупки с использованием тюремного счета. Также в камере Саркози будет находиться небольшой телевизор. При этом он не сможет пользоваться мобильным телефоном.
Личный охранник за решеткой: Конституция против тюремных правил.
Одним из самых острых вопросов стала безопасность Саркози в стенах исправительного учреждения. Правозащитник Иван Мельников обратил внимание на важный юридический нюанс: даже в заключении за экс-президентом должны сохраниться государственные гарантии.
«Даже если Саркози условно лишить регалий, охрана ему все равно должна быть обеспечена в соответствии с положениями Конституции страны. То есть с точки зрения закона, на мой взгляд, конечно, у него должен быть охранник, который должен с ним ходить для обеспечения безопасности», — сказал Мельников.
Эта необходимость, по мнению эксперта, особенно очевидна в свете того, что в колонии у заключенных, как правило, общая столовая, спортзал, общая рабочая зона. «То есть, по логике, Саркози много времени должен проводить с другими заключенными…», — констатировал правозащитник.
Однако, учитывая, что президенты в мире не так часто попадают в тюрьмы, администрация пенитенциарного учреждения, скорее всего, пойдет навстречу и обеспечит ему соответствующую безопасность, чтобы избежать скандалов и возможных конфликтных ситуаций.
Новые горизонты: карьера библиотекаря для экс-президента.
Но что будет занимать время Никола Саркози? По словам Мельникова, во французских тюрьмах заключенные имеют возможность работать и получать новые навыки. И для бывшего президента здесь может найтись вполне подходящая, спокойная должность.
«Во французских колониях можно получить вполне квалифицированную профессию, утрировано, менеджера… Но вряд ли Саркози будут принуждать работать в тюрьме, например, шить, тем более, учитывая его возраст, если он сам, конечно, не захочет очень сильно», — сказал Мельников.
Он допустил, что экс-президента Франции вполне могут определить на какую-нибудь спокойную должность, подальше от людей. «Возможно, он будет работать в тюремной библиотеке. То есть ему предложат стать библиотекарем. Это было бы логично», — подытожил правозащитник.
Эта информация придает особый интерес тому, что, по данным журналистов, осужденный взял с собой в тюрьму роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма — классическую историю о заточении и мести. Также в его багаже оказалась биография Иисуса Христа, написанная Жаном-Кристианом Птифисом. И, судя по всему, Саркози не намерен терять время даром: находясь в заключении, бывший президент собирается написать собственную книгу.
Напомним, ранее Саркози признался, что не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Он утверждал, что обвинение не запрашивало такого наказания. Адвокаты экс-главы государства уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Однако пока что его новая реальность — это мир тюремных коридоров, личных охранников и, возможно, стеллажей с книгами, которые ему предстоит расставлять в качестве библиотекаря. Эта история стала ярким символом того, что правосудие может быть неумолимым даже к самым могущественным мира сего.