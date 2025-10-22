Хинштейн: На случай ударов ВСУ по энергообъектам Курской области есть «план Б»

Губернатор заверил, что власти не допустят, чтобы жители остались без помощи в случае чрезвычайной ситуации. Хинштейн уточнил, что не станет раскрывать подробности «плана Б» из соображений безопасности, однако отметил, что все объекты социальной инфраструктуры обеспечены альтернативными источниками электроснабжения. Также в распоряжении региона имеются мобильные котельные.