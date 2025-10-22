Ментцен обвинил главу МИД Польши в «двойных стандартах» из-за угроз Путину

Ранее сообщалось, что власти Польши не могут обеспечить безопасность пролёта воздушного судна с президентом России на борту, направляющегося на саммит в Будапешт. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. В Кремле решение сочли ничтожным и не имеющим юридической силы для России, поскольку РФ не является участником Римского статута МУС.