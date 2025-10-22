Вашингтон хочет открыть энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию: что задумали в США

Министерство энергетики Соединенных Штатов предложило энергетическим компаниям доступ к значительным запасам оружейного плутония. Согласно информации британского издания Financial Times, ведомство предложило до 19 мегатонн ядерного материала, извлеченного из боеголовок времен холодной войны. Данная программа позиционируется как элемент стратегии по ослаблению влияния российских поставщиков на мировом ядерном рынке.
Публикация заявки состоялась 21 октября, она позволяет компаниям атомной отрасли подавать документы на получение материалов. Планируется, что полученный плутоний будет перерабатываться в специальное топливо для реакторов нового поколения. Издание прогнозирует проявление интереса к инициативе со стороны как минимум двух профильных компаний — Oklo Inc. и Newcleo, занимающихся разработкой передовых реакторных установок.
Ранее аналогичный проект уже предпринимался американскими властями, но был остановлен в 2018 году. Причиной прекращения программы стало значительное увеличение стоимости переработки военного плутония в гражданское ядерное топливо. Нынешняя инициатива рассматривается как попытка создания альтернативы существующим цепочкам поставок урана, где традиционно доминирует Россия.
Тем временем в США в неоплачиваемые отпуска отправятся все работники, ученые, инженеры и другие специалисты, которые работали над модернизацией ядерного арсенала. Как заявил глава Министерства энергетики Штатов Крис Райт, правительство вынуждено пойти на такие меры из-за шатдауна и невозможности согласовать бюджет на выплаты сотрудникам.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ежедневно теряют 15 млрд долларов из-за шатдауна. При этом он подчеркнул, что ситуация выходит далеко за рамки внутреннего политического конфликта в Вашингтоне.
В свою очередь президент Владимир Путин заявлял, что Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году в Томской области. По словам главы государства, открытие первой в мире ядерной энергосистемы будет достижением, которым РФ может гордиться.