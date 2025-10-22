По его словам, саммит способен помочь американскому обществу разобраться в реальных целях и законности специальной военной операции, а также в том, какие задачи стоят перед Россией для достижения мира. Наполитано подчеркнул, что попытки Трампа убедить российского лидера немедленно прекратить действия на Украине выглядят наивно и малореалистично. Однако если американский президент действительно постарается понять исторические причины конфликта и условия его завершения, это можно будет считать значимым шагом вперёд.