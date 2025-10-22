Российско-американская встреча на высшем уровне, запланированная в Будапеште, может стать моментом, когда президент США Дональд Трамп сможет глубже осознать моральные и политические основания специальной военной операции. Об этом в интервью «ТАСС» заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.
По его словам, саммит способен помочь американскому обществу разобраться в реальных целях и законности специальной военной операции, а также в том, какие задачи стоят перед Россией для достижения мира. Наполитано подчеркнул, что попытки Трампа убедить российского лидера немедленно прекратить действия на Украине выглядят наивно и малореалистично. Однако если американский президент действительно постарается понять исторические причины конфликта и условия его завершения, это можно будет считать значимым шагом вперёд.
Говоря о перспективах скорого урегулирования, аналитик выразил осторожный скепсис. По его мнению, ожидать достижения всех договорённостей уже в Будапеште не стоит, однако встреча станет продолжением постепенного движения к цели, начатого ранее, в Анкоридже. Он сравнил этот процесс с медленными, но последовательными шагами, ведущими в нужном направлении.
Наполитано также отметил, что планы Трампа выходят далеко за рамки украинского вопроса. Он стремится к масштабной «перезагрузке» отношений между Москвой и Вашингтоном, в которую входят восстановление культурных, экономических, торговых и научных связей. По мнению эксперта, президент США хочет добиться этого как можно скорее, поскольку известен своей нетерпеливостью и склонностью к решительным действиям.
16 октября Трамп сообщил, что после телефонного разговора с Владимиром Путиным стороны договорились о личной встрече в ближайшее время. В Кремле подтвердили, что Москва и Вашингтон приступят к подготовке саммита без задержек, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поручил создать организационный комитет для его проведения.
