Бывший пермский чиновник возглавил еще одну компанию в Москве

ООО «Зил-Девелопмент» действует с 2016 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Является структурой ПАО «Завод имени Лихачева». 65% ПАО принадлежит правительству Москвы. До 2016 года завод выпускал грузовые авто, а сейчас общество занимается редевелопментом бывшей заводской площадки. В настоящее время на территории бывшего автозавода строится ЖК «Зиларт», часть второго по величине проекта комплексного редевелопмента в Европе.