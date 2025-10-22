Ричмонд
Бывший пермский чиновник возглавил еще одну компанию в Москве

Экс-начальник департамента имущественных отношений Перми Алексей Клячин стал директором ООО «Зил-Девелопмент», зарегистрированного в Москве.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 20 октября. В 2023 году господин Клячин возглавил ПАО «Завод имени Лихачева» (ЗиЛ). Он также является руководителем ООО «Зил-Айпи» и АО «Мосземсинтез».

ООО «Зил-Девелопмент» действует с 2016 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Является структурой ПАО «Завод имени Лихачева». 65% ПАО принадлежит правительству Москвы. До 2016 года завод выпускал грузовые авто, а сейчас общество занимается редевелопментом бывшей заводской площадки. В настоящее время на территории бывшего автозавода строится ЖК «Зиларт», часть второго по величине проекта комплексного редевелопмента в Европе.

Алексей Клячин возглавлял ДИО в Перми с 2007 по 2008 год, затем был директором логистического центра «Пермрыба», после этого перебрался в Москву.