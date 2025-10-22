Запущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 350 километров

Ранее в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи сообщили, что приблизительно в 8:10 по местному времени (2:10 мск) КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Согласно данным южнокорейских военных, ракеты упали на суше, хотя были запущены в направлении Японского моря. В Сеуле допускают, что речь идёт об испытании новой северокорейской тактической ракеты «Хвасон-11ДА-4,5», которую запускали 18 сентября прошлого года. В Японии заявили, что выпущенные Северной Кореей ракеты не пролетали над исключительной экономической зоной страны в Японском море.