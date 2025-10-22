Ричмонд
Запущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 350 километров

Запущенные утром 22 октября Северной Кореей баллистические ракеты относятся к классу малой дальности, передаёт Yonhap. По данным агентства, они пролетели порядка 350 километров.

Источник: Life.ru

«ОКНШ сообщило, что запущенные Северной Кореей баллистические ракеты пролетели около 350 километров», — говорится в публикации агентства.

Ранее в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи сообщили, что приблизительно в 8:10 по местному времени (2:10 мск) КНДР произвела запуск нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Согласно данным южнокорейских военных, ракеты упали на суше, хотя были запущены в направлении Японского моря. В Сеуле допускают, что речь идёт об испытании новой северокорейской тактической ракеты «Хвасон-11ДА-4,5», которую запускали 18 сентября прошлого года. В Японии заявили, что выпущенные Северной Кореей ракеты не пролетали над исключительной экономической зоной страны в Японском море.

Этот запуск стал первым за время пребывания Ли Чжэ Мёне на посту президента Южной Кореи и пятым с начала 2025 года. На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу должен состояться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. За несколько дней до начала мероприятия ожидается прибытие в страну президента США Дональда Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

