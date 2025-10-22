Axios: комитет Сената США поддержит три антироссийских законопроекта

Первый из законопроектов предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. В предложении сенаторов указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Второй документ предусматривает внесение Соединенными Штатами России в американский список государств — спонсоров терроризма. Третий законопроект предполагает регулярную передачу Вашингтоном Киеву замороженных в США активов РФ.