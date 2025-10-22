Ермаков: войска РФ освободили село Красный Лиман под Родинским

Российские подразделения выбили украинских боевиков из села Красный Лиман под Родинским в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Севернее Красноармейска освобождено село Красный Лиман», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении российских бойцов на южных окраинах города Родинское.
По информации Ермакова, военнослужащие противника в Родинском отрезаны от снабжения и находятся в оперативном окружении.
Ранее стало известно о занятии российскими бойцами большей части квартала многоэтажек в Родинском.